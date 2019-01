Djokovic met moeite door naar halve finale in Doha

De nummer een van de wereld was in de kwartfinale in drie sets te sterk voor de Georgische tennisser Nikoloz Basilasjvili: 4-6 6-3 6-4.

Djokovic opende het seizoen met een zege in de eerste ronde op de Bosniër Damir Dzumhur (6-1 6-2). Hij had vervolgens drie sets nodig tegen de Hongaar Marton Fucsovics: 4-6 6-4 6-1.

Roberto Bautista Agut is de tegenstander van Djokovic in de halve finale. De Spanjaard klopte de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-4 6-4.

