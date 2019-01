Van Gerwen: ’Zeg het gewoon dat je de beste bent’

„Een huldiging is altijd leuk, maar ook na de eerste twee keer blijft het leuk. Ik wil de beker zo vaak mogelijk winnen. Zeven of acht keer moet mogelijk zijn, in totaal.”

„Ik hield het wel droog toen ik alle beelden van het WK terugzag”,vervolgt Van Gerwen. „Ik kan goed relativeren en ben trots op wat ik heb neergezet. Ik heb het allemaal meegemaakt, ook een finale verliezen. Ik denk dat ik niet eens mijn beste jaar achter de rug heb, dus ik denk dat ik nog meer kan domineren. Je moet in jezelf geloven. Het is blijkbaar on-Nederlands om te zeggen dat je goed bent. Ik denk: ’Waarom niet. Zeg het gewoon, niks meer dan normaal’.”

Van Gerwen: ”Ik vind darten zo leuk omdat ik er goed in ben. 180 gooien verveeld nooit. De beste ergens in zijn is het mooiste dat er is. Ik ben trots dat ik dat talent heb en ik wil het graag aan iedereen laten zien.”