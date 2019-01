Anema: ’Ik denk niet dat schaatssport schoon is’

Hij vervolgde: „Er zijn details waar je niet een goed gevoel bij hebt. Maar het is niet mijn taak om dat aan te wijzen. Dat is aan de journalistiek. Als het bij mijn team zou gebeuren, is het over en uit en hang ik het ook aan de grote klok.”

Anema pleitte in het interview verder tegen doktersattesten in de schaatssport: „Als sporter moet je een zero tolerance hebben voor medicatie. Het gaat om gezonde lijven tegen elkaar. De meest fitte moet winnen en niet degene die door de apotheker het beste ondersteund wordt.”

Matchfixing

De coach zei verder zich nooit schuldig te hebben gemaakt aan matchfixing. Hij reageerde daarmee op beschuldigingen die opspeelden tijdens de Winterspelen van 2018, over een affaire die vier jaar eerder bij Sotsji 2014 speelde.

Anema, in Rusland destijds onder andere coach van Frankrijk, zou Nederland hebben gevraagd in een onderlinge ontmoeting in de ploegachtervolging het rustig aan te doen. De lezing van Anema: „Onze belangrijkste rijder, Alexis Contin, was ziek en wilde eigenlijk niet starten. Hij was bang voor een afgang. Hij vroeg mij of ik aan de Nederlanders wilde vragen onze ploeg niet te vernederen, niet op twee rondjes te rijden.”

De coach legde het verzoek neer bij zijn collega, Arie Koops. „Die zei nee, wij rijden onze eigen race.” Op de vraag of hij het weer zou doen zei Anema: „Als mijn rijders vragen namens hen iemand anders iets te vragen dan doe ik dat. Ik vind niet dat ik iets doms heb gedaan. Het kwam niet eens in de buurt van matchfixing.”