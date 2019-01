Van Gerwen krijgt excuses van ’Bully Boy’

Meteen na de finale liet Smith weten dat hij Van Gerwen geen terechte wereldkampioen vindt.

„Als ik mijn kansen had benut, had het 5-5 gestaan in plaats van 7-3”, mokte Bully Boy. „Ik speelde slecht, maar ik vond Van Gerwen niet veel beter. Misschien kwam het toch door de spanning. Nou ja, dit was mijn eerste WK-finale, maar zeker niet mijn laatste.”

Van Gerwen: „Hij heeft me een sms’je gestuurd en zijn excuses aangeboden. Hij zei dat in het heetst van de strijd, ik snap het wel. Dat hij dan nog dit stuurt laat ook zien wat voor een grote speler hij is.”

Mighty Mike werd donderdagavond in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd vanwege zijn derde wereldtitel. In 2014 en 2017 pakte de Brabander de wereldtitel ook al.