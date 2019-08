’Ik ben een ongelooflijke liefhebber van Ziyech’

Hakim Ziyech in het shirt van Ajax. Ⓒ BSR Agency

Het is morgen twintig jaar geleden dat Michael Mols (49) na een topseizoen bij FC Utrecht de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen. De roem was de Golden Wonder in Schotland na zijn transfer naar Glasgow Rangers vooruit gesneld. „De kranten publiceerden allemaal de foto van de uitreiking van de Gouden Schoen. Las ik de volgende dag in de krant: Deze topper komt naar Rangers!”