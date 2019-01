Keizer klimt met Sporting naar tweede plaats

Bruno Gaspar en Miguel Luís scoorden in de tweede helft voor de thuisploeg. Fredy maakte het duel in blessuretijd nog even spannend (2-1). Bas Dost speelde de hele wedstrijd voor Sporting, net als zijn ploeggenoot Nemanja Gudelj die voor NAC Breda, AZ en Ajax uitkwam.

Sporting Portugal heeft een achterstand van twee punten op Porto. De koploper van de hoogste Portugese voetbalklasse speelt donderdagavond nog wel tegen CD Aves.