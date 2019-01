City maakt Premier League weer spannend

Het was Sergio Agüero die Manchester City vlak voor rust vanuit een bijna onmogelijke hoek op een 1-0 voorsprong zette. De Argentijn kreeg iets te veel ruimte van Dejan Lovre en pegelde de bal hard in de bovenhoek.

De beste kans voor Liverpool in de eerste helft was er voor Sadio Mané die de bal tegen de paal schoot. Daarna leek John Stones de bal via zijn eigen keeper in het doel te schieten, maar de bal was niet helemaal over de lijn. Het scheelde nauwelijks.

Bekijk ook: Centimetertje te weinig voor een doelpunt

Na tien minuten in de tweede helft was het weer gelijk. Roberto Firmino kopte raak na een voorzet van Andrew Robertson. De Braziliaan trof zaterdag ook al driemaal doel tegen Arsenal (5-1).

De vreugde van de Reds was van korte duur. Zeven minuten later kreeg City de voorsprong weer terug. Via de binnenkant van de paal schoot Leroy Sané met zijn linkerbeen diagonaal raak: 2-1. Daarna waren er over en weer nog flinke kansen, maar gescoord werd er niet meer. Liverpool was 21 competitieduels ongeslagen gebleven.

Vreugde na de 1-1 voor Liverpool. Ⓒ Action Images via Reuters

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League.