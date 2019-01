Real begint jaar met gelijkspel

Santi Cazorla srijdt om de bal met Dani Carvajal. Ⓒ REUTERS

VILLARREAL DE LOS INFANTES - Real Madrid is de tweede helft van het seizoen slecht begonnen. De tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League bleef in de uitwedstrijd tegen Villarreal steken op een gelijkspel (2-2).