Dumoulin: ’Op 3000 meter hoogte gaan twijfelen’

Toch waren er nog weken van twijfels. „De ploeg heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt. We zagen beiden de voor- en nadelen van beide rondes. Als ik ooit de Tour nog eens wil winnen, dan kan ik niet blijven wachten op een perfect parcours. Je kunt ook net in dat jaar met dat ideale parcours door pech worden uitgeschakeld. Ik kan niet blijven uitstellen. Voor dit jaar is de nadruk op de Giro echter de beste keuze.”

Dumoulin start het seizoen eind februari in de UAE Tour. Vervolgens rijdt hij de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo voordat hij op hoogtestage gaat. Luik-Bastenaken-Luik wordt zijn laatste wedstrijd voor de Giro, wat betekent dat hij opnieuw niet de Amstel Gold Race rijdt die dit jaar op het Vrijhof in ’zijn’ Maastricht van start gaat.

In zowel de Giro als Tour zal Wilco Kelderman zijn belangrijkste helper zijn. Kelderman kon de afgelopen twee jaar voor eigen kansen het klassement in de Vuelta rijden, maar schikt zich nu in de rol als tweede man. De geboren Barnevelder zal worden uitgespeeld in wedstrijden als Parijs-Nice en Ronde van Catalonië als de absolute kopman. Giro-revelatie Sam Oomen, negende in klassement, rijdt dit jaar alleen de Tour.