Feyenoord-bankzitter Tapia aast op snelle transfer

Toch heeft Tapia gevraagd te mogen uitzien naar een oplossing voor zijn inmiddels lastige situatie. De vice-aanvoerder van Peru heeft tot 31 januari de tijd om tijdelijk een andere werkgever te vinden met het oog op het Zuid-Amerikaans kampioenschap in de zomer. Tapia wil niet op de bank verpieteren.

Omdat de middenvelder, die ook regelmatig als centrale verdediger heeft geopereerd, nauwelijks speeltijd krijgt, wil hij ritme opdoen bij een andere club. Dat zou ook voor Feyenoord weer gunstig kunnen zijn. Als Tapia in goede vorm naar de Copa America gaat en hij werkt daar een goed toernooi af, is de kans groter dat hij dan weer een transfer kan maken. Blijft hij bij Feyenoord op de bank, dan is die kans kleiner voor de Peruviaan, die een contract heeft tot medio 2020.

Feyenoord werkt tijdens het trainingskamp in Marbella twee oefenduels af. Op vrijdag 11 januari speelt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst tegen Borussia Dortmund, de koploper van de Bundesliga. Een dag later, op zaterdag 12 januari, wordt er met de andere helft van de selectie gespeeld tegen het eveneens Duitse Karlsruher SC, de nummer twee van de 3. Liga.

Bij Feyenoord hoopt men dat Ridgeciano Haps, die anderhalf jaar geleden de duurste zomeraankoop was, in de tweede helft van dit seizoen zijn comeback kan maken. De linksback is al maanden uitgeschakeld door een beenblessure. Een jaar geleden had hij ook al de pech dat hij zijn sleutelbeen brak. In potentie blijft hij een van de beste spelers van Feyenoord.

De oefenwedstrijd tegen Dortmund start om 17.00 uur en wordt gespeeld in het Estadio Municipal de Marbella. Het duel wordt live uitgezonden op FOX.