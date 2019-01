Van Kerkhof: ’Het wordt lastig om mijn titel te prolongeren’

Yara van Kerkhof wil zich tijdens de NK shorttrack plaatsen voor de EK in Dordrecht. Ⓒ Timsimaging

AMSTERDAM - Het hoofd is verlost van de demonen die haar lange tijd terroriseerden. Schaatsen is weer prioriteit nummer één voor Yara van Kerkhof, die dit weekend haar allroundtitel verdedigt tijdens de NK shorttrack. „Het zal lastig worden om die te prolongeren met een supersterke Suzanne Schulting als concurrente. Maar daar ligt ook niet mijn focus. Die ligt bij plaatsing voor de EK in Dordrecht.”