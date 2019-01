Wijnaldum: ’Nederlaag is geen mokerslag’

Ondanks de nederlaag blijven de Reds de ranglijst aanvoeren, maar de voorsprong op City is tot vier punten geslonken. Liverpool, voor het laatst kampioen in 1990, had met een zege tien punten afstand genomen van de voornaamste belager.

„Het was een heel goede wedstrijd, waarin werkelijk alles kon gebeuren”, vond Wijnaldum. „Beide teams probeerden elkaar tot fouten te dwingen.”

„Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Zeker omdat we goed terugkwamen en kansen kregen. We zouden blij zijn geweest met een punt.”

