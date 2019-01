SC Heerenveen loopt rood aan

Tot dusver werden de forse tekorten gedekt door toptransfers, maar dat zal niet elk jaar kunnen zoals dat eerder wel werd gerealiseerd in Friesland in de zomers van 2017 en 2018. De verkopen van Sam Larsson, Jeremiah St. Juste (beiden Feyenoord), Dennis Johnsen (Ajax) en Denzel Dumfries (PSV) zorgden ervoor dat Heerenveen een plus van 6,1 miljoen kon schrijven. „Het glas is half leeg of halfvol” zegt algemeen directeur Luuc Eisenga, die per 1 maart afscheid neemt en het eerdere operationele tekort, dat onder zijn voorgangers Gaston Sporre (interim) en Jelko van der Wiel (als voorzitter) flink werd teruggebracht, juist weer zag groeien. „We zijn voorzichtig en ons bewust van de uitdaging die er ligt.”

Daarbij is door Eisinga bewust gekozen om niet te snijden in het salarishuis. „Je wilt de kwaliteit van je selectie niet uithollen en spelers nog kunnen verkopen”, zegt de scheidende directeur. „In samenspraak met de rvc en het Stichtingsbestuur is besloten dat in stand te houden. Dat betekent dat je op de koop toe neemt dat je operationeel verlies lijdt.”

Toch lijkt de korte termijn-oplossing om het operationeel verlies te verkleinen binnen de selectie te liggen. De contracten van Morten Thorsby en de dure Japanner Yuki Kobayashi lopen af. Willen ze nog wat aan het tweetal verdienen en de salariskosten verminderen, dan moeten ze deze winter verkocht worden. Hetzelfde geldt min of meer voor Arber Zeneli, die nog een eenjarige optie in zijn aflopende contract heeft. Maar een vertrek van de drie basisspelers (goed voor acht goals en vijftien assists de eerste seizoenshelft) zou bijna een sportief failliet betekenen binnen een selectie waarin verder vooral de eigen jeugdproducten Kik Pierie en Michel Vlap nog enige waarde vertegenwoordigen.

De allergrootste uitdaging, zo weet Eisenga, ligt er commercieel. De directeur haalde wel een miljoen euro van de stadionhuur af van Sportstad Heerenveen, een jarenlang hoofdpijndossier waar hij een pluim voor verdient. Ook de voor het afgelopen boekjaar verloren 1,3 miljoen euro aan tv-gelden komt terug op de balans. Maar om 2,3 miljoen euro als plusje toe te voegen aan het operationeel tekort, is ’een te simpele rekensom’, weet Eisenga ook. De salarissen kunnen echter zeker worden betaald, maar nog steeds verdampen er maandelijks tonnen aan euro’s door teruglopende sponsorinkomsten en bezoekersaantallen.

De nieuwe rvc is samen met datzelfde Stichtingsbestuur bezig een opvolger te vinden voor Eisenga. Die wordt belast met een zware taak, net als de door Eisenga als commercieel directeur aangestelde ’zwaargewicht’ Hylke van der Veen. Hij is sinds augustus opvolger van de na een conflict met Eisenga vertrokken Henk Bloemers. Het conflict met hoofdsponsor Groenleven, van wie het contract komende zomer afloopt, moet niet alleen worden opgelost om zich te verzekeren van langer aanblijven. „Er moet operationeel een miljoen euro per jaar bovenop”, beseft Eisenga.