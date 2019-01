Klopp gelooft in titel Liverpool

De koploper in de Premier League verloor de topper tegen titelverdediger Manchester City met 2-1. „We hebben nog steeds een voorsprong van 4 punten en dat is indrukwekkend in deze fase van de competitie. Ik had vooraf betaald voor deze positie”, zei de Duitse coach van de ploeg met de internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Bekijk ook: City maakt Premier League weer spannend

„We wisten dat we konden verliezen van City, dat is niet opmerkelijk. Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat dit kon gebeuren, maar het is niet rampzalig. We staan er nog steeds behoorlijk goed voor en ik heb ontstellend veel vertrouwen in deze groep. We kunnen beter”, aldus Klopp. „Het is lang geleden dat Liverpool de titel won (1990). We missen de ervaring in dit soort wedstrijden, maar ik geloof niet dat wij mentaal zwakker waren dan City. Ik vond ons zelfs wat ongelukkig in de afwerking.”

Bekijk ook: Centimetertje te weinig voor een doelpunt