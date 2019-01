Koolhof in finale dubbelspel Brisbane

Koolhof en Daniell rekenden in de halve finales na een zware partij af met de Australiërs John Millman en John-Patrick Smith: 6-7 (4) 7-6 (2) 10-8.

Hun tegenstanders in de finale zijn nog niet bekend. Die komen uit de ontmoeting tussen het Australische koppel James Duckworth en Jordan Thompson en het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram en Joe Salisbury.

De 29-jarige Koolhof won in zijn carrière drie toernooien in het dubbelspel, alle keren met landgenoot Matwé Middelkoop als partner. De laatste was in januari 2017 in Sydney.