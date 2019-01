Guardiola: ’Dit is goed voor de Premier League’

Al wijst hij daar ook meteen richting zijn concurrent van Liverpool. „Daar zal Jürgen Klopp het niet mee eens zijn trouwens.” Guardiola wist dat hij moest winnen om mee te blijven doen in de strijd om de titel. „Als we zouden verliezen, was het over. Ik kan me niet herinneren dat een strijd in een competitie zo zwaar was”, legt hij uit tegenover de BBC.

Bekijk ook: Klopp gelooft in titel Liverpool

Hij vervolgt: „Er zijn zulke grote teams die strijden om de titel. Elke wedstrijd is vanaf nu een finale”, aldus de Spaanse trainer in een aloud cliché. „Ze staan nog bovenaan, nu met vier punten want we hebben het gat verkleind. Ik heb ook respect voor wat Tottenham doet en Manchester United is ook goed bezig de laatste wedstrijden. En dan heb je ook nog Chelsea en Arsenal met hun nieuwe managers.”

Bekijk ook: City maakt Premier League weer spannend

Bernardo Silva

Bernardo Silva speelde een dijk van een partij. Ⓒ Hollandse Hoogte

’Pep’ wilde een speciale vermelding voor midddenvelder Bernardo Silva, die volgens hem de pannen van het dak speelde. Bovendien liep hij 13,9 kilometer tijdens de wedstrijd en dat lukte nog niemand dit seizoen in de Premier League. „Hij was overal. Hij is de kleinste van allemaal, maar laat ook meteen zien dat dat niet uitmaakt als je weet hoe je moet voetballen.”

„Hij is ongelofelijk. Ik heb de laatste tijd zelden iemand zo zien spelen. Tegenover Virgil van Dijk stond hij ook gewoon zijn mannetje.”

Bekijk ook: Centimetertje te weinig voor een doelpunt