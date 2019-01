Drie jaar stadionverbod homofobe fan Chelsea

Een rechter in Brighton heeft hem veroordeeld voor homofobe kreten tijdens het uitduel van Chelsea met Brighton vorige maand in de Engelse Premier League. Hij is schuldig bevonden aan beledigend, discriminerend en bedreigend verbaal gedrag. Behalve een stadionverbod voor drie jaar kreeg de 20-jarige supporter ook nog een boete van ongeveer 1000 euro.

Brighton reageerde met instemming op het vonnis. „We zijn erg tevreden over de uitkomst van dit onsmakelijke incident. Het toont aan dat zowel de politie als de club dergelijk wangedrag tijdens het bijwonen van onze wedstrijden niet tolereert”, aldus een woordvoerder van de club.