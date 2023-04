Michael van Gerwen lijdt weer een pijnlijke nederlaag

Michael van Gerwen baalt. Ⓒ ANP/HH

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de finale van de Dutch Darts Championship te bereiken. De darter uit Brabant ging in de halve eindstrijd onderuit tegen Dave Chisnall uit Engeland (7-6). In de laatste leg misten beide spelers samen tien matchdarts.