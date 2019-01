Rockets verslaan Warriors in slotseconden

Gevierde man bij de Rockets was James Harden, die met nog minder dan drie seconden op de klok een 3-punter maakte die zijn ploeg langszij bracht. Kevin Durant van de Warriors reageerde met een wanhoopspoging, maar de bal belandde bij het klinken van het eindsignaal op de rand van de basket.

Harden was ook nog eens de topschutter bij de Rockets met 44 punten. Hij pakte ook nog eens 10 rebounds en leverde 15 assists. De ploeg uit Houston won zijn zesde wedstrijd op rij en klom naar de vierde plek in de Western Conference, één positie lager dan de Warriors. Bij de titelverdediger was Stephen Curry topscorer met 35 punten.

Koploper Denver Nuggets won met 117-113 van Sacramento Kings. Jamal Murray was de uitblinker bij de Nuggets; hij maakte 36 punten.