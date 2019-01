Ricciardo: ’Verstappen kan een grote worden’

„Er is duidelijk een hoop potentieel en kan hij zeker een echt grote F1-coureur worden. Het gaat ook om het traject. Hij blijft zich verbeteren. Ik weet zeker dat hij beter rijdt dan tijdens zijn eerste race voor Red Bull”, zegt de Australiër tegen Racefans.net.

Ricciardo vervolgt zijn lofzang. „Hij gaat zichzelf nog zeker verbeteren. Maar alles draait wel uit op: heeft hij een auto waarmee hij kan winnen? Dat zal uiteindelijke de beslissende factor worden in de mate van grootheid van Max.”

Gefrustreerde versie

Wel is hij een klein beetje huiverig voor Verstappen, als hij níet die bolide krijgt. „Dan krijg je misschien de gefrustreerde versie van Max. Maar als het gaat om zijn kwaliteiten enzo, dan lijkt me dat duidelijk. Hij is duidelijk erg getalenteerd.”

De coureur van Renault vindt dat het een mooie interne strijd bij Red Bull met de Nederlander was. „Ik denk dat we beide zijn gegroeid als rijders. En we plukken er allebei de vruchten van.”