Rookie verslaat NBA-grootheden

De Atlanta Hawks kozen Doncic als derde bij de drafts, maar besloten hem te ruilen voor Trae Young. HalleLuka, zoals zijn bijnaam luidt, zou na Blake Griffin (2011) de eerste rookie zijn die voor de All Star-wedstrijd wordt geselecteerd. Yao Ming was in 2003 de laatste rookie die ook meteen startte tijdens de All Star Game.

LeBron James kreeg de meeste stemmen in de eerste stemronde, voor The Greek Freak Giannis Antetokounmpo en Kyrie Irving.