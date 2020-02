Feyenoord rekent ook af met Emmen

Feyenoord bezet nog altijd de derde plek. De achterstand op AZ en Ajax is zeven punten. De Alkmaarders maakten vrijdag korte metten met RKC Waalwijk: 4-0. Ajax staat zondag om 16.45 uur voor de topper tegen PSV.

Heldenrol bij debuut

Oguzhan Özyakup had iets meer dan anderhalve minuut nodig om in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord te scoren. De huurling van de Turkse club Besiktas opende in de thuiswedstrijd tot dolle vreugde van de fans al na 93 seconden de score. Özyakup volgt Rini Plasmans op als snelst scorende debutant bij Feyenoord, zo zocht databureau Gracenote uit.

Plasmans had op 16 november 1975 tegen Excelsior amper 4 minuten nodig om tot scoren te komen. De 27-jarige Özyakup, geboren in Zaandam maar international van Turkije, deed het tegen Emmen een stuk sneller. Hij veroverde zelf de bal op het middenveld, waarna Feyenoord er via Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra snel uit kwam. Toornstra legde de bal in het strafschopgebied breed op de meegelopen Özyakup, die de 1-0 binnen schoot.

Dmitri Boelikin was op 22 augustus 2010 bij ADO Den Haag de laatste speler die in zijn eerste 2 minuten in de eredivisie gelijk scoorde.

Feyenoord loopt weg

In de tweede helft verdubbelde Jørgensen de score, nadat Feyenoord het een kwartier heel lastig had. De Deense spits scoorde op aangeven van Steven Berghuis. Tien minuten voor tijd maakte Sinisterra de derde Rotterdamse treffer. Even later mocht de jonge Poolse spits Robert Bozenik debuteren.

Indrukwekkende opmars Feyenoord

In oktober leek het seizoen van de Rotterdammers al verloren, maar onder leiding van Advocaat zijn ze bezig aan een indrukwekkende opmars. Met de 72-jarige Hagenaar langs de lijn is Feyenoord na tien competitieduels (acht gewonnen, twee gelijk) nog altijd ongeslagen. De laatste Feyenoord-trainer die in zijn eerste tien eredivisiewedstrijden ongeslagen bleef, was Willem van Hanegem in 1992 (zes keer winst, vier keer gelijk). De landskampioen van 2017 werkte zich onder Advocaat vanaf de twaalfde plek omhoog naar de derde plaats. Volgende week kan Feyenoord in Alkmaar wellicht de aansluiting vinden bij de top 2.

