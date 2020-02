Özyakup snelst scorende debutant Feyenoord

De huurling van de Turkse club Besiktas opende in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen al na 93 seconden de score. Özyakup volgt Rini Plasmans op als snelst scorende debutant bij Feyenoord, zo zocht databureau Gracenote uit.

Plasmans had op 16 november 1975 tegen Excelsior amper 4 minuten nodig om tot scoren te komen. De 27-jarige Özyakup, geboren in Zaandam maar international van Turkije, deed het tegen Emmen een stuk sneller. Hij veroverde zelf de bal op het middenveld, waarna Feyenoord er via Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra snel uit kwam. Toornstra legde de bal in het strafschopgebied breed op de meegelopen Özyakup, die de 1-0 binnen schoot.

Dmitri Boelikin was op 22 augustus 2010 bij ADO Den Haag de laatste speler die in zijn eerste 2 minuten in de eredivisie gelijk scoorde.