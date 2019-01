Oud-Ajacied langer bij Spurs

De leiding van de Engelse voetbalclub lichtte vrijdag de optie in het na dit seizoen aflopende contract van de Belgische verdediger, die nu tot de zomer van 2020 aan Tottenham verbonden is. Trainer Mauricio Pochettino zei eind december al dat een akkoord over een langer verblijf met Alderweireld aanstaande was.

Alderweireld (29) voetbalt sinds de zomer van 2015 voor Tottenham. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor Ajax en Atlético Madrid.