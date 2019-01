Lozano later naar trainingskamp in Qatar

De Mexicaanse aanvaller heeft van de teamleiding toestemming gekregen om, wegens privé-omstandigheden, wat later aan te sluiten bij de selectie van trainer Mark van Bommel. Lozano vliegt rechtstreeks van Mexico naar Qatar en voegt zich naar verwachting komende week bij de groep.

Van Bommel neemt 29 spelers mee naar Qatar, onder wie vier debutanten. Dat zijn Mohammed Ihattaren, Yorbe Vertessen, Zakaria Aboukhlal en Mike van de Meulenhof.

De Argentijn Maximiliano Romero en de Australiërs Trent Sainsbury en Aziz Behich ontbreken wegens verplichtingen met hun nationale teams.

PSV verblijft en traint in Doha. In die stad is vrijdag 11 januari ook een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. PSV hervat de competitie zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.