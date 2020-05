’Sporters als Jordan, Ronaldo en Cruijff zorgen voor de prijzen’

„Als ik die directeur Jerry Krause in de documentaire The Last Dance over Michael Jordan en de Chicago Bulls zie oreren en hoe hij probeert het succes naar zich toe te trekken, dan irriteert me dat mateloos”, stelt Kieft in zijn column. „Alsof hij of andere grote ego’s als José Mourinho of Louis van Gaal belangrijker zijn dan het team en de spelers.”

Kieft merkt in zijn column op dat je „die mee-eters” overal ziet. „Maar toen Jordan bij de Bulls, Cristiano Ronaldo bij Real Madrid en Johan Cruijff indertijd bij Ajax vertrokken, was het meteen gedaan met het winnen van prijzen.” De ex-international benadrukt dan ook: „Het zijn de Michael Jordans, Ronaldo’s, Cruijff’s, Gullit’s en Lerby’s van de wereld die het verschil maken en zorgen voor de prijzen. Niet de zogenaamd perfecte organisaties of trainers met hun grote ego.”

Kieft vindt verder: „Die spelers waren de succesbewakers. Het onverschrokken, nietsontziende gedrag van Jordan om te winnen werd gepikt, omdat hij wekelijks leverde. Hij corrigeerde, hield iedereen scherp en scoorde tegelijk de belangrijkste punten. Zo kreeg Jordan zijn teamgenoten mee. En wie niet aanhaakte, werd eruit gewerkt.” Michael Jordan veroverde in de jaren negentig met de Chicago Bulls liefst zes keer de titel in de NBA.

Lees hieronder in De Telegraaf de volledige column van Kieft.