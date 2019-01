Hülkenberg hoopt dat Ricciardo ’Red Bull-info’ doorspeelt

„Hij zorgt voor een frisse wind en heeft zeker nog wat informatie van Red Bull voor ons. Bijvoorbeeld over hoe zij bepaalde dingen aanpakken, zoals met het afstellen van de auto. Dat wordt absoluut interessant”, zegt hij in een interview met Auto, Motor und Sport.

Al denkt hij niet dat de Australiër specifieke info over de Red Bull (RB14, red) kan geven, maar meer praktische. „Ricciardo zal dus niet zeggen” ’jullie moeten dat bardgeboard zo en zo maken’, die zaken werken gewoon niet op deze manier. Hij kan ons alleen wél helpen door uit te leggen wat Red Bull qua set-up doet of welke systemen zij allemaal op de auto hebben.”

Hülkenberg hoopt met Renault het gat naar de drie top teams te verkleinen. „Bij Ferrari, Mercedes en Red Bull heeft het ook zo lang geduurd. Tegenwoordig blaast niemand de concurrentie zomaar even weg bij een debuut in de Formule 1. Daarvoor is alles simpelweg te complex geworden.”