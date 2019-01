Derde Verstappen-tribune in Oostenrijk

In 2019 krijgt de GP van Oostenrijk - waar al twee speciale Oranje-tribunes gebouwd zijn - er een derde bij.

Naast de ’thuis’-GP voor Red Bull in Oostenrijk, komen er ook Verstappen-vakken bij de grand prixs van Hongarije en België.

Verstappen werd in Oostenrijk door veel fans aangemoedigd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Verstappen was zelf betrokken bij het selecteren van de tribunes, zodat het beste zicht op de actie op de baan verzekerd is. „Het is ongelooflijk dat er zoveel Nederlandse fans naar deze circuits afreizen om mij aan te moedigen. Dat is echt super om te zien! Helemaal als het zoveel oranje is en nog wel allemaal bijeen op mijn eigen tribune”, aldus Max vol trots op verstappen.nl. „Ik hoop dit jaar ook weer op die steun te mogen rekenen.”