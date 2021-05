Freeke Moes en Kyra Fortuin vallen af voor EK-hockey

Dat Annan haar selectie pas zo laat openbaar maakt, heeft alles te maken met een stevig aantal blessures waarmee haar selectie gedurende een lange periode kampte. Het goede nieuws uit de ziekenboeg: Ireen van den Assem (Den Bosch) en Xan de Waard (SCHC) zijn inmiddels fit verklaard en staan voor het EK op de reservelijst.

Stella van Gils is de meest verrassende speelster in de selectie van de titelverdediger. De spelmaakster van Pinoké debuteerde afgelopen zondag tijdens een 3-0 zege bij België voor de nummer 1 van de wereld. Lidewij Welten, één van de sterspeelsters van Annan, revalideert van een ernstige hamstringblessure en mist voor de eerste keer sinds 2008 een groot toernooi.

WK-reprise

Oranje opent zaterdag 5 juni het EK met een wedstrijd tegen Ierland (15.30 uur), een herhaling van de WK-finale van 2018 in Londen, waarin de Ierse vrouwen met 6-0 werden verpletterd.

Drie jaar na dato is er nog niet bijster veel veranderd in de nationale selectie. Twaalf speelsters die tijdens de bewuste eindstrijd in actie kwamen, zijn op het EK te bewonderen. Ireen van den Assem en Xan de Waard staan zoals gezegd op de reservelijst en Welten is in een race met de klok verwikkeld om in Tokio te kunnen schitteren.

De EK-selectie van Nederland ziet er als volgt uit: Felice Albers, Eva de Goede, Ilse Kapelle, Lauren Stam, Anne Veenendaal, Maria Verschoor (allen Amsterdam); Caia van Maasakker, Pien Dicke, Laurien Leurink (allen SCHC); Stella van Gils (Pinoké); Margot van Geffen, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Frédérique Matla, Laura Nunnink, Pien Sanders (allen Den Bosch); Malou Pheninckx (Kampong)