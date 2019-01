Video: City-speler in de kraag gevat door stewards

Dat deed hij echter in zijn ’normale’ kloffie (oranje jas en donkere muts, red) en de stewards langs de kant dachten dat een supporter het veld op was gerend. En dus zetten ze een achtervolging in op de de sprintende Fransman, om hem in de kraag te vatten. Al snel werd duidelijk dat Mendy wel iets meer was dan een blije fan.

Zelf kan hij er achteraf wel om lachen., al hij reageert op iemand op Twitter die er een video van deelt. ,,Gast, ze wilden mij neerhalen!’