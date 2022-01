Ashleigh Barty maakt indruk op Australian Open, titelhoudster Naomi Osaka uitgeschakeld

Barty begon uitstekend aan de partij en brak haar tegenstandster direct en in een razend tempo liep ze uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij een stand van 5-2 leverde de Italiaanse, die bekend staat om haar stevige slagen, opnieuw haar servicegame in en dus werd de eerste set een simpele prooi voor de nummer één van de wereld.

Ook in het tweede bedrijf kende Barty geen enkele moeite met haar tegenstandster. Op haar eigen service leverde ze slechts twee punten in, waarvan een dubbele fout. Haar service liep dus ook vandaag weer als een trein. Op het eerste wedstrijdpunt maakte de Australische het na een uur en een minuut meteen af.

De 25-jarige Barty, die het afmaakte met een lovegame, heeft in haar eerste drie duels in Melbourne nog geen enkele servicegame verloren. Ze heeft pas acht games afgestaan.

Titelhoudster Osaka in derde ronde uitgeschakeld

Titelhoudster Naomi Osaka is in de derde ronde uitgeschakeld. De als 13e geplaatste Japanse liet tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova twee wedstrijdpunten onbenut en verloor met 4-6 6-3 7-6 (5).

De 20-jarige Anisimova, die in de eerste ronde tegen de Nederlandse Arianne Hartono nog aan uitschakeling ontsnapte, maakte het in de Margaret Court Arena op haar eerste matchpoint af met een ace. Bij 6-6 in de derde set wordt er een tiebreak tot de tien gespeeld.

„Ik ben sprakeloos en ik vind het geweldig om voor jullie te spelen. Soms kan ik tijdens het spelen mijn lach niet onderdrukken. Ik ben zó blij dat ik zo goed kon spelen”, zei Anisimova, de nummer 60 van de wereld. Ze werkte bij een 5-4-achterstand in de derde set op eigen opslag twee matchpoints weg.

Anisimova is in de vierde ronde de tegenstandster van Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld en de favoriete voor de titel.

Osaka (24) was vorig jaar in de finale de Amerikaanse Jennifer Brady met 6-4 6-3 de baas.

Azarenka gunt Svitolina slechts twee games

Victoria Azarenka heeft zich ten koste van Elina Svitolina geplaatst voor de vierde ronde. De tennisster uit Belarus gunde de als 15e geplaatste Oekraïense slechts twee games: 6-0 6-2. Het eenzijdige duel duurde slechts 67 minuten.

Azarenka won de eerste acht games van de wedstrijd en maakte indruk in de Rod Laver Arena. Ze sloeg slechts negen onnodige fouten en kwam tot zeventien winners.

De inmiddels 32 jaar oude Azarenka, tegenwoordig de nummer 25 van de wereld, is tweevoudig winnares in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2012 en 2013. Vorig jaar verloor ze al in de eerste ronde.

In de tweede partij in de Rod Laver Arena knokte de Tsjechische Barbora Krejcikova zich in drie sets langs Jelena Ostapenko uit Letland. De als vierde geplaatste Krejcikova won met 2-6 6-4 6-4, terwijl ze eerder met 6-2 3-1 achter stond.

Krejcikova won vorig jaar verrassend Roland Garros, Ostapenko won dat toernooi in 2017.