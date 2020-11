Lionel Messi: ’Diego Maradona is voor eeuwig’

„Dit is een heel trieste dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal”, gaf de sterspeler van Barcelona te kennen.

„Hij verlaat ons, maar is niet weg, want Diego is eeuwig. Ik zal alle mooie herinneringen en mooie momenten met hem goed onthouden. Ik condoleer zijn familie en vrienden. RIP.”

Cristiano Ronaldo

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo heeft op Twitter zijn grote bewondering en respect uitgesproken voor Diego Maradona, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed. „Vandaag neem ik afscheid van een vriend en neemt de wereld afscheid van een eeuwig genie. Een van de beste ooit”, laat de 35-jarige aanvaller van Juventus weten.

Ronaldo, vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar, noemde Maradona een ongeëvenaarde balgoochelaar. „Hij vertrekt te vroeg, maar laat een onbegrensde erfenis achter en een leegte die nooit zal worden opgevuld. Rust zacht, kanjer. Je zal nooit vergeten worden.”