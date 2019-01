Ten Brinke blijft azen op triomf in Dakar-rally

De 41-jarige coureur uit Zeddam gaat in de komende editie van het mondiale offroad-evenement op jacht naar nieuwe successen. Ten Brinke vormt opnieuw een team met de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers en de Qatari Nasser Al-Attiyah als de drie fabriekscoureurs van Toyota Gazoo Racing Zuid-Afrika.

Vorig jaar slaagde hij er in om de ervaren Franse navigator Michel Périn te verleiden zijn sportieve pensioen te onderbreken. Het duo maakte indruk met elf toptien-uitslagen in elf etappes, waaronder de overwinning in de koninginnenrit Super Fiambala.

Wanneer ga je de Dakar-rally winnen?

„Nou, zo spoedig mogelijk hoop ik. Misschien dit jaar, wellicht het jaar erop. Het doel is winnen, maar je hebt aan Carlos Sainz gezien dat het soms heel lang duurt voordat het je lukt. Met het materiaal dat ik nu heb en bij dit team maak ik een goede kans. Het deelnemersveld aan de top is echter zo sterk dat je wel vijftien coureurs kunt aanwijzen die een kans op de overwinning maken.”