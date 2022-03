Feyenoord weer naar Praag, PSV tegen Leicester City

Het AS Roma van Rick Karsdorp treft FK Bodø/Glimt. Beide teams ontmoetten elkaar ook al in de groepsfase. Olympiqe Marseille tegen PAOK is de andere kwartfinale.

Een Nederlandse finale in dit toernooi behoort nog altijd tot de mogelijkheden, want in de halve finale zullen Feyenoord en PSV elkaar ook niet treffen.

Volledige loting

Kwartfinale

FK Bodø/Glimt - AS Roma

Feyenoord - Slavia Praag

- Slavia Praag Olympique Marseille - PAOK FC

Leicester City - PSV

Halve finale