Bosz: ’Er is weinig tijd’

„Ik heb na mijn vertrek bij Borussia Dortmund een jaar afstand genomen. Dat is goed geweest, want daarvoor was het een hectische en drukke periode. Ik heb er wel over nagedacht of ik halverwege het seizoen weer ergens moest instappen, maar ik vond anderhalf jaar wel erg lang. Ik heb gewoon erg veel zin om weer op het trainingsveld te staan. Daar kijk ik enorm naar uit”, aldus de oud-trainer van Ajax bij zijn presentatie in de BayArena.

Bosz heeft slechts twee weken de tijd om zijn filosofie in te slijpen en het team voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. „We moeten realistisch zijn. Er is weinig tijd. Maar we gaan hard werken met deze ploeg en kijken wat er mogelijk is. Natuurlijk kun je in twee weken niet alle facetten van je filosofie overbrengen. Dat moet je ook niet willen. Maar we gaan er wel een begin mee maken.”

De tweede seizoenshelft gaat voor Bayer Leverkusen van start met een pittig programma. In de eerste drie speelronden na de hervatting treft Bosz met zijn nieuwe werkgever nummer drie Borussia Mönchengladbach, nummer vijf VfL Wolfsburg en nummer twee Bayern München. „Een interessant programma. Je weet dat je die ploegen sowieso treft in de tweede seizoenshelft. Of het dan in het begin is of verderop maakt niet zoveel uit. Het is voor ons een uitdaging om goed te beginnen”, aldus Bosz, die Bayer Leverkusen vanuit de middenmoot naar Europees voetbal moet zien te leiden.

Vanmiddag leidt Bosz voor het eerst de training op het complex bij de BayArena. De Nederlander bereidt Bayer Leverkusen de komende periode in Duitsland voor op de tweede seizoenshelft. De club heeft er voor gekozen om in eigen land te blijven en te trainen op het eigen trainingscomplex.