Ajax maakt komst Lassina Traoré officieel

Traoré tekent een contract tot 30 juni 2022. De verbindtenis gaat in op 12 januari, wanneer hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. In Zuid Afrika doorliep Traoré de jeugdopleiding van Ajax Cape Town. Die club nam hem over van Rahimo FC uit Burkina Faso, het land waar hij vandaan komt.

Traoré gaat met de selectie van Ajax mee op trainingskamp naar Florida. Bij Ajax komt Traoré zijn landgenoot Hassane Bandé tegen. De buitenspeler, die afgelopen zomer werd overgenomen van KV Mechelen, moet al maanden toekijken met een zware blessure. Hij brak in de voorbereiding zijn linkerkuitbeen en scheurde de binnenband van zijn enkel.