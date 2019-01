Emotionele ode Tuitert aan Van Deutekom

„Ik zag je opkomen in het schaatsen als leeftijdsgenoot, als ploeggenoot. Ik weet nog goed dat je de ploeg bij elkaar riep en je afscheid aankondigde. Het was goed zo, je had hard gewerkt al vanaf je 16e,” aldus een ontroerde Tuitert op NPO Radio1.

„Schaatsen had je veel gebracht. Mooie prijzen, wijze lessen en vriendschappen. Het was mooi geweest. Klaar voor een nieuw leven. En nu praat ik in de verleden tijd over jou. De wil om te leven is zo keihard gesmoord door de willekeur van de dood. Zo oneerlijk. Zo veel om voor te leven met je man en je dochter. Het is je niet gegund. Paulien je was een prachtmens. Jouw dood is niet te bevatten.... Ik denk aan je altijd gulle hoopvolle lach. Een lach van liefde voor de eeuwigheid.”