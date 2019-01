Brawn: ’Red Bull moet Honda bij de les houden’

Brawn werd in 2008 teambaas bij Honda F1 en had het idee dat de ingenieurs geen idee hadden wat het team nodig had. „Ik moest ze telkens uitleggen waar de prioriteiten lagen”, zegt hij op Motorsport.com. „Bij mijn komst vertelde Honda mij dat hun motor één van de besten van het veld was, maar ik kwam bij Ferrari vandaan en wist wel beter.”

„Het lijkt erop dat Honda dit jaar veel vooruitgang geboekt heeft”, vervolgt Brawn. „De relatie met McLaren is mislukt, het was ook voor Honda tijd om door te gaan. Red Bull is een fantastisch racebedrijf, ze maken geweldige auto’s. Dit is een bijzondere kans voor Honda om succesvol te worden.”

Brawn verwacht dat het Red Bull lukt om Honda bij de les te houden. „Ik zie Red Bull komend jaar races winnen, maar ik twijfel of de samenwerking komend jaar al voor het kampioenschap zal zorgen. Het zou bijzonder zijn als het zou lukken, maar ik verwacht dat ze volgend jaar pas echt kans maken.”

Honda vertrok in 2009 uit de sport, om in 2015 terug te keren als motorleverancier. McLaren zette na drie vruchteloze jaren een punt achter de samenwerking. Sinds 2018 rijdt Toro Rosso met Honda-motoren, vanaf komend seizoen komt daar Red Bull bij.