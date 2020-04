Sport Kort: Olympisch dorp Tokio opvanglocatie?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: Ruim 50.000 handtekeningen voor daklozen in olympisch dorp

09.12 uur: Een organisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen in Japan hoopt dat het olympisch dorp in Tokio de komende maanden kan worden gebruikt als opvanglocatie. De organisatie, Moyai Support Center for Independent Living, zette eind vorige maand een petitie online waarin ze oproept om het atletendorp open te stellen voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De petitie is inmiddels ruim 50.000 keer getekend.

Volgens de organisatie zijn er zeker 1000 daklozen in Tokio. Zo'n 4000 mensen overnachten in internetcafés, maar die zijn vanwege de coronacrisis nu ook gesloten. Het Moyai Support Center for Independent Living is bang dat als gevolg van de crisis meer Japanners in armoede komen en daarom hun huis verliezen.

Het olympisch dorp, de plek waar de 11.000 sporters en hun begeleiders tijdens de Spelen verblijven, bestaat uit vele woontorens die zijn gebouwd in het district Harumi in de Japanse hoofdstad. De woontorens worden na de Spelen omgebouwd tot luxe-appartementen. De meeste daarvan zijn al verkocht. Japan en het IOC hebben als gevolg van de coronacrisis besloten de Spelen een jaar uit te stellen, naar de zomer van 2021.

Basketbal: NBA-spelers akkoord met collectieve salarisinhouding

08.31 uur: De basketballers uit de NBA nemen vanaf 15 mei genoegen met 25 procent minder salaris. De spelersvakbond heeft een akkoord bereikt met de organisatie van de NBA over zo’n collectief ’salarisoffer’. De basketballers krijgen het ingehouden geld later alsnog indien het seizoen toch wordt uitgespeeld.

De bekendste basketbalcompetitie ter wereld ligt al sinds begin maart stil vanwege de coronacrisis. Nadat de Franse speler Rudy Gobert van Utah Jazz positief was getest, besloot de organisatie direct om in te grijpen. De Verenigde Staten zijn momenteel het zwaarste getroffen door het coronavirus.

Heel wat topspelers lieten de afgelopen weken al weten dat ze genoegen nemen met minder salaris. Nu is een collectieve overeenkomst gesloten. Als er dit seizoen toch nog kan worden gespeeld, desnoods met minder wedstrijden, krijgen de basketballers naar rato daarvoor salaris.

Adam Silver, de commissaris van de NBA, heeft nog geen idee wanneer de competitie hervat zou kunnen worden. „Wij zitten niet in de positie om hier beslissingen over te nemen. We baseren ons op de informatie van de autoriteiten en we kijken naar hoe de regels per staat zijn”, aldus Silver. „Het is heel frustrerend, maar op dit moment is er te veel onzekerheid over van alles om precies te kunnen zeggen hoe het verder gaat met onze competitie.”

Silver bevestigde dat is gesproken over de mogelijkheid om alle teams in quarantaine te zetten en de wedstrijden zonder publiek te spelen. „We luisteren naar alle voorstellen die we krijgen. We hebben heel wat van die ’bubbel-concepten’ voorbij zien komen. Als er een mogelijkheid is om weer te gaan basketballen, ook al is het in een andere vorm dan we gewend zijn, dan moeten we daarvoor gaan.”