Ook Venus Williams prooi tennistiener

De pas 18-jarige nummer 152 van de wereld, die via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in Auckland, won in drie sets: 6-7 (1-7) 6-1 6-3. Andreescu staat nu voor het eerst in haar leven in de halve finale van een WTA-toernooi.

„Mijn enige doel was om me te kwalificeren en wat partijen te overleven, maar nu heb ik een paar topspeelsters verslagen”, aldus Andreescu. „Ik geloof dat alles mogelijk is en ik denk dat ik het onmogelijke voor elkaar kreeg tegen Venus. Het is een ongelooflijk gevoel.”