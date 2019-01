Dakardebutant Dutto unieke rolstoeler op motorfiets

De 48-jarige Italiaan Nicola Dutto kwam in 2010 met 160km per uur ten val tegen een rots tijdens de Italian Baja. De destijds regerend Europees kampioen liep daarbij een dwarslaesie op en was vanaf dat moment vanaf zijn navel verlamd.

Speciaal voor hem is er door het Nederlandse bedrijf Vicair uit het Noord-Hollandse Wormer een kussen ontworpen voor zijn KTM XC 500 motor, om schokken tijdens het rijden op te vangen. Voor de voor- en achterrem, versnelling en gashandel is een speciaal systeem op zijn stuur ontwikkeld.

Samen met zijn drie Spaanse begeleiders Pablo Toral, Victor Rivera en Julian Villarrubia die hem tijdens de race overeind kunnen helpen na een valpartij, gaat hij de unieke uitdaging aan. Deze drie zogenaamde ghost riders hebben allen de Dakar al diverse malen gereden. Of Dutto angst heeft voor het avontuur? „Niets kan mij bang maken”, zei hij stellig.