Sc Heerenveen raakt Thorsby mogelijk kwijt

De Noorse middenvelder is vrijdag niet meegegaan met de selectie van de Friese eredivisieclub op trainingskamp naar La Manga. Thorsby is in gesprek over een transfer met een club uit de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie en Heerenveen heeft besloten hem daarom thuis te laten. Heerenveen zegt niet om welke club het gaat.

De 22-jarige Thorsby speelt sinds 2014 bij sc Heerenveen. Een kleine twee jaar terug verlengde hij zijn contract tot de zomer van 2019. Heerenveen kan nu dus nog wat geld aan hem verdienen.

Naast Thorsby is ook Dave Bulthuis in Nederland achtergebleven. De verdediger herstelt van een blessure.