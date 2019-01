Nieuw geld, nieuwe ambities voor ’renstal zonder naam’

Stroll, de zijn vermogen vergaarde met investeringen in Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Michael Kors, is erg blij met zijn aankoop. „Het was nog nooit in me opgekomen om een team te kopen”, vertelt Stroll op F1.com. Toch werd zijn interesse gewekt. „Dat komt omdat dit zo’n bijzonder team is. Ze geven minder geld uit dan concurrenten, maar presteren beter. Daarom zie ik dit als een zakelijke goede investering.”

Hij acht de aanstaande veranderingen in regelgeving veelbelovend. „Er wordt gesproken over een budgetplafond en een betere verdeling van de inkomsten voor de kleinere teams. Dat maakt het in zakelijk opzicht alleen maar interessanter.”

„Op de korte termijn gaan we vechten om plek 4 in het WK voor constructeurs”, vervolgt Stroll. „Daarna moeten we proberen derde te worden. Voor de lange termijn, na de nieuwe regelgeving, kunnen we hopelijk één van de beste teams in het paddock worden.”

Lawrence Stroll Ⓒ Hollandse Hoogte

Nieuwe fabriek

Technisch directeur Andrew Green is blij met de financiële ruimte die Stroll biedt. „Het was ongelofelijk frustrerend dat we wisten hoe we de auto sneller konden maken, maar het niet konden uitvoeren. Vanaf nu kunnen we racen met de snelste auto die we kunnen bouwen, zonder bang te zijn of het financieel allemaal wel kan.”

Cruciaal in de stappen die Stroll met het team wil maken is een nieuwe fabriek. Het huidige onderkomen dateert uit 1991. „We nemen twee jaar de tijd om een nieuwe plek te vinden”, vertelt sportief directeur Andy Stevenson. „We willen het niet overhaasten, maar we moeten wel vooruit. We willen onze productiemogelijkheden vergroten.”.

Nieuwe naam

Komend jaar komt de zoon van Lawrence, Lance Stroll, uit voor de renstal. Hij is de nieuwe ploeggenoot van Sergio Perez. Hoe het team gaat heten is nog onbekend. Bij de overname, halverwege het afgelopen seizoen, veranderde de naam van Force India in Racing Point Force India. Dat blijft niet zo. Op de Canadian International Autoshow in Toronto wordt op 13 februari de nieuwe teamnaam gepresenteerd. Voor komend jaar staat de ’renstal zonder naam’ voorlopig ingeschreven als Team Racing Point.