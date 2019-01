Beste coach Havenga:’Vrouwen zeuren? Onzin’

Is deze uitverkiezing een reusachtige eer of meer een aardigheidje?

,,Goh, daar moet ik even over nadenken. Ik vind het eigenlijk wel een eer, al is het alleen maar omdat degenen die mij gekozen hebben grote namen zijn in het waterpolo. De WWPCA is bij mij uitgekomen op basis van de resultaten die het Nederlands team in 2018 heeft behaald. Onze Europese titel en de tweede plaats in de FINA World League hebben daarin de doorslag gegeven. Op basis van die resultaten is het dus een terechte uitverkiezing. Die resultaten werden hoger aangeslagen dan de winst van de Amerikaanse vrouwen in de World League en de FINA Cup. Anders had hun coach, Adam Krikorian, voor de vierde keer op rij gewonnen. Het is overigens een groter dingetje dan ik dacht. Als ik af ga op alle reacties die ik deze week heb gekregen, tenminste.’’

Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen moeilijker te coachen zijn dan mannen. Klopt dat?

,,Moeilijker zou ik niet durven zeggen. De benadering van vrouwen is wel compleet anders. Je moet veel meer uitleggen, daar komt het eigenlijk op neer. Vrouwen willen gewoon weten waarom je voor een bepaalde aanpak kiest en dat vraagt om meer duidelijkheid. Mannen zijn eerder geneigd om je blind te volgen en uit te voeren wat wordt opgedragen. Daarnaast heb ik gemerkt dat de discipline bij vrouwen vaak groter is dan bij mannen. Tijdens trainingen is de concentratie groter en je ziet meer de toewijding in het beoefenen van hun sport.’’

Wat zijn typisch vrouwelijke problemen waar je op stuit als trainer?

,,Het woord problemen zou ik niet willen hanteren. Dat klinkt in mijn ogen te negatief. Ik vind het echt gelul als ik hoor dat vrouwen vaak zeuren of na een conflict langer boos blijven dan mannen. Vrouwen zijn sfeergevoeliger dan mannen, dat wel. Ik besteed bij mijn meiden bewust veel aandacht aan het individu. Af en toe een gesprekje over hoe het gaat met de studie, hun privéleven, ik heb echt het idee dat dat werkt. Zo’n speelster voelt zich dan meer op haar gemak en dat draagt uiteindelijk bij tot het resultaat. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik mannen ook zo zou benaderen. Bij vrouwen is het in ieder geval een bewuste keuze om zo te werken.’’

Je hebt met Ineke Yperlaan een vrouwelijke teammanager. Maakt dat je werk bij Oranje eenvoudiger?

,,Het is een bewuste keuze om een vrouw in de begeleiding te hebben. Dat is puur omdat die meiden sommige zaken nu eenmaal makkelijker kunnen bespreken met een vrouw. Bij ons is de manager ook een vertrouwenspersoon. Toen ik tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking die rol bij het vrouwenteam vertolkte, was ik ook de schakel tussen de technische staf en de sporters. Ineke heeft in onze staf een beetje de moederrol op zich genomen. Dat is vooral voor jonge speelsters soms heel fijn. Die oudere meiden vinden hun weg wel.’’

Wijken waterpolosters erg af van andere vrouwelijke sporters?

,,Dat vind ik moeilijk te zeggen. Het zijn in ieder geval geen zeikwijven, als je dat bedoelt. Wij bedrijven nu eenmaal een sport die heel fysiek is, daar wordt nog wel eens een elleboogje uitgedeeld of een knietje gegeven onder water. Er is geen ruimte om te zeuren. Mijn dochter zit ook op waterpolo. Die vertelde laatst op een verjaardag doodleuk dat er wordt geschopt en geslagen als ze een wedstrijd speelt. Daar werd nogal verbaasd op gereageerd. Ach, zo groeien waterpoloërs nu eenmaal op. Ze weten niet beter. Het is incasseren en niet zaniken.’’

Tot slot: heb je eigenlijk goede voornemens voor 2019?

,,Ik wil met de ploeg zo goed mogelijk toewerken naar de wereldkampioenschappen van komende zomer in Gwangju. Van daaruit kijken we verder naar Tokio 2020. Eigenlijk is plaatsing voor de Olympische Spelen natuurlijk mijn grootste voornemen. Ik heb alleen geleerd dat ik in het proces moet blijven denken, hahaha. Laat ik het daarom het streven om olympische kwalificatie te bewerkstelligen maar niet hardop uitspreken.’’