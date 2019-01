Bosz oefent tegen FC Twente en PEC Zwolle

Leverkusen ontvangt het elftal van de nieuwe trainer Jaap Stam op 11 januari om 14.00 uur in het Ulrich-Haberland-Stadion, vlak naast de grote BayArena. Bij het duel met PEC Zwolle is wel publiek welkom. Later op de dag speelt de ploeg van Bosz achter gesloten deuren ook nog tegen derdeklasser SC Preussen Münster.

De 55-jarige trainer uit Apeldoorn debuteert dinsdag officieus tegen FC Twente. Op last van de politie wordt die vriendschappelijke wedstrijd, die om 14.00 uur begint, zonder publiek afgewerkt. Het duel is wel te volgen via een livestream op de website van Bayer Leverkusen.

Bosz werd vrijdag gepresenteerd en leidde daarna met zijn assistenten Hendrie Krüzen en Terry Peters voor het eerst de training. ,,De voorbereiding op de tweede seizoenshelft is kort, we hebben slechts twee weken, dus we moeten hard aan de slag'', zei Bosz, die ruim een jaar geleden werd ontslagen bij Borussia Dortmund. ,,Maar ik denk dat het een voordeel is dat ik Bayer Leverkusen de afgelopen 1,5 jaar intensief heb gevolgd en ook dit seizoen veel wedstrijden van ze heb gezien.''