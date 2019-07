Koopmeiners: ’Zorgen dat ik op training beter ben dan Clasie’

Teun Koopmeiners Ⓒ BSR/SOCCRATES

ALKMAAR - De start van de Eredivisie laat nog even op zich wachten, maar AZ wacht nu al de week van de waarheid. De Alkmaarders zullen tegen het Zweedse BK Häcken spelen in de beproefde samenstelling waarmee het in de voorbereiding lof oogstte. Dus met de op het middenveld teruggekeerde Teun Koopmeiners (21), die er met Jordy Clasie een geduchte concurrent heeft bijgekregen.