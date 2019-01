Liverpool verkoopt Solanke aan Bournemouth

De Engelse club van Nathan Aké betaalt naar verluidt ruim 21 miljoen euro voor de 21-jarige spits, die bij de koploper van de Premier League amper speeltijd kreeg. Als huurling speelde Solanke in het seizoen 2015-2016 bij Vitesse, waarvoor hij zeven doelpunten maakte in de eredivisie.

De Engelsman stond toen onder contract bij Chelsea. In de zomer van 2017 verhuisde hij naar Liverpool. Solanke kwam in zijn eerste jaar bij de 'Reds' tot 21 competitiewedstrijden (één doelpunt) en drie optredens in de Champions League. Hij maakte ook zijn debuut in de nationale ploeg.

Crystal Palace wilde Solanke onlangs graag huren, maar dat ging niet door vanwege twijfels over de fysieke gesteldheid van de spits. Bournemouth, de nummer twaalf van de Premier League, hapte wel toe en legde de aanvaller voor meerdere jaren vast.