Premier League-clubs maken melkkoe van mascottes

Ouders betalen flinke sommen geld om zo de wachtlijsten te omzeilen, meldt de BBC. West Ham United-fans zijn het meeste geld kwijt: De Londenaren vragen 700 pond per kind.

„Het is absoluut schandalig dat sommige rijkere kinderen effectief hun weg naar de top van de mascottelijst kunnen vinden”, reageert Martyn James van consumentenwebsite Resolver. „Toen ik jonger was het een beloning voor superloyaliteit of voor kinderen die veel meegemaakt te hebben. Geld vragen voor deze kans is onaanvaardbaar.”

Ook op het tweede niveau van Engeland worden flinke bedragen gevraagd. Championship-club Swansea City vraagt zelfs £478 voor de ervaring. „Het is een echte ’once in a lifetime’ ervaring”, reageert een woordvoerder van de club. „Daarnaast geven we sinds dit seizoen elke wedstrijd één plek aan het goede doel.”

De Britse belangenbehartiger voor voetbalsupporters (FSF) roept clubs op om te praten met de fans. „Ze moeten met de aanhang overleggen wat een goede deal voor beide partijen is.”

Arsenal, Everton, Chelsea, Fulham, Huddersfield, Liverpool, Man City, Man United, Newcastle United en Southampton vragen geen geld aan de mascottes.