Jaspers staat deel prijzengeld af aan jeugd

De nummer 1 van de wereld én regerend wereldkampioen voelt zich hiertoe mede verplicht omdat er meer grote toernooien met verhoogd prijzengeld zijn gekomen. De biljartbond noemt het een ,,prachtig gebaar'' dat de succesvolle driebander op deze manier wil bijdragen aan een gezonde toekomst voor zijn sport.

Jaspers werd afgelopen jaar voor de vierde keer wereldkampioen driebanden. Volgens de Brabander hét hoogtepunt van 2018. ,,Vooral dan de manier waarop ik de titel heb behaald, in de slotfase met penalty's.'' En dat terwijl het niveau steeds hoger wordt. Jaspers: ,,Ik durf te stellen dat er steeds harder getraind wordt door de topspelers. De motivatie is groot bij iedereen. Er zit heel veel beweging in de sport.''