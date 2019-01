Oud-schaatscoach Ab Krook getroffen door herseninfarct

Krook is de voormalig kernploegtrainer van nationale toppers als Bart Veldkamp, Rintje Ritsma en Falko Zandstra. Eerstgenoemde werd tijdens de Winterspelen van 1992 in het Franse Albertville onder diens leiding olympisch kampioen op de tien kilometer. Voor De Telegraaf is Krook al geruime tijd werkzaam als juryvoorzitter van het klassement Schaatsers van het Jaar.

Het is niet de eerste maal met deze klachten is opgenomen. In 2002 werd hij onwel in het vliegtuig onderweg naar Calgary. Tijdens een tussenstop op Minneapolis werd hij van boord gehaald. Hij verbleef destijds twee weken in een Amerikaans ziekenhuis. Twee jaar later overkwam hem tijdens een autorit van Inzell naar Nederland hetzelfde.